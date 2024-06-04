KITH キス XXL アースカラー Tシャツ



Tシャツ/XXL/コットン/グレー/KH030097



KITH(キス) / Tシャツ/XXL/コットン/GRY | 古着の販売・通販なら ...



キス KITH Ｔシャツ 23SS KHM031229-101 × The Beatles ビートルズ All ...



KITH キス Tシャツ・カットソー L 白 【古着】【中古】 | フリマアプリ ラクマ



KITH キス Tシャツ・カットソー XL グレー - Tシャツ/カットソー(半袖 ...



【格安】 Kith LAX Tee キス スモール ボックスロゴ Tシャツ S | フリマアプリ ラクマ



大きいサイズ メンズ KITH NYC キース キス 半袖 ワンポイント Ｔ ...



キス KITH Ｔシャツ 21SS Semi Truck Tee トラック プリント Tシャツ ホワイト系 XL【新古品】【未使用】



KITH / キス ウエスタン フローラル Tシャツ メンズ 半袖 KHM030539 ...



大きいサイズ メンズ KITH NYC キース キス 半袖 ワンポイント Ｔ ...



キス/ボックスロゴ/Tシャツ/XL/コットン/ブラック/プリント



KITH NYC】関税込 コットン ロング スリーブ Tシャツ (KITH NYC/T ...



KITH NYC】関税込 コットン ロング スリーブ Tシャツ (KITH NYC/T ...



KITH✖️nonnative オーバーサイズTシャツ | フリマアプリ ラクマ



2023年最新】キス~ザ・リミックス 中古の人気アイテム - メルカリ

KITHのXXLサイズになります。アースカラーで、最初からウォッシングしたような色合いです。素人実寸▶︎サイズ:身幅:約62cm、着丈:約80cmくらいです。付属品等はありませんので、ご了承ください。コンディションは10点中7点くらいと思います。日焼け、破れ、破損、シミ箇所はありませんが多少の使用感はありますので、ご理解願います。素人出品の為、返品、返金などは致しません。現状発送となりますので、宜しくお願いします。不明な点は、トラブル防止の為、購入前にコメント下さい。気になる部位等は、再度写真を撮りますので、気軽に質問ください。