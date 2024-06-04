アルバ　アルバスケート　パウエル　サンタクルーズ　オールドスケート

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かなり前に買ったアルバスケートのTシャツです 希少のxl見かけない柄です 薄汚れありますがまだまだ着てもらえると思いますノーノーでお願いいたします着丈約73身幅約57肩幅約54です素人採寸何で参考程度にお考えください...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏#サンタクルーズ#SantaCruz#stussy#ステューシー#MADEINUSA#紺タグ#Dragon#ドラゴン#NEWDEALSKATEBOARDS#ANDYHOWELL#SophistoClothing#ZeroSophisto#Levis#リーバイス#SILVERTAB#SilverTab#シルバータブ#supreme#シュプリーム#ゾーラック#パスヘッド#dogtown#THRASHER#POWELL#POWELLPERALTA#オールドゴースト#インディペンデント#オールドスケート#ヴィンテージ#ユニセックス#アート#アート系#古着#古着屋#古着女子#古着男子#下北沢#高円寺#原宿#ヴィンテージ#80s#90s#used#vintage#90s#アメリカ製#USA製#hookups#フックアップス#ジェルミクライン#DOGTOWN#vintagetee#AARMNMURRAY#VC ジョンソン#ジムフィリップス#スケートボード#パウエルペラルタsk8skateboardスケートボードオールドスケートoldskatepowellpowellperaltaパウエルペラルタサンタクルーズvanszorlacスラッシャースカルスケーツblind