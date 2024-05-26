新品 19aw マルジェラ カード入れ パスケース キーリング 白 2974

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商品詳細
●購入場所→正規取扱店●サイズ表記→UNI●素材→牛皮100%●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→8cm(縦)×10cm(横)●状態→新品未使用、ケアカード、箱付きです。箱は瑕疵ございます。●商品詳細→マルジェラの19awのアイテムです。(グラフィティシリーズ一部は20ss扱いですがこちらは19awのものです。)19awから始まったカプセルコレクション「グラフィティ」シリーズのピースです。手書きで落描き風に描いたデザインで、いわゆる「ユニークピース」でそれぞれのピースでデザインの入り方が異なります。最近のマルジェラの定番アイテムでもある「キーチェーンウォレット」で複数枚のカード収納が可能です。(カード入れ4つ、小ポケット2つ)イラストのデザインが入る分、ソリッドでシンプルなプレーンな無地タイプの同タイプのアイテムより値段も高かったです。国内定価で49500円(税込)したアイテムになります。※注意事項※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ小物
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