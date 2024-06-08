新品 US限定 MOMA x Yankees New Era Cap ネイビー

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商品詳細
★★新品未使用★★NEWERAMOMAxNewYorkYankeesCAPです！ニューエラとMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方には9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯のないフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。シール付き正規品素材：コットンカラー：ネイビーsize:FREE※ニューヨーク限定のMOMA限定アイテムになります。【発送方法】送料はこちらで負担致します。プチプチに包み、袋に入れての定形外郵便発送になります。段ボールなどに入れてしっかりとした発送をご希望の方は定形外郵便料金の超過分を落札者様の方でご負担頂きますm(__)mよろしくお願いします☆彡.。
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http://narcologia.ru/goods/pompous290623.html
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