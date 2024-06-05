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ワンピースカード 新時代の主役 ルフィ リーダーパラレル OP05-060
商品番号 U20861661604
商品名

ワンピースカード 新時代の主役 ルフィ リーダーパラレル OP05-060
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンキー•D•ルフィリーダーパラレル開封してすぐにスリープにで保存発送の際は折れ曲り防止で硬いスリーブに入れて送ります。
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