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ロエベ　リアルファーストール【美品】
商品番号 O54084892514
商品名

ロエベ　リアルファーストール【美品】
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロエベ銀座店で自身が購入したもちろん正規品です。とても滑らかな毛皮でとても温かくて気持ち良いです。使用回数少なくて使う予定が無いので出品致します。状態はとても良くチクチク感や抜け毛もありません。目立つ汚れや匂いもありません。これから寒くなる季節にいかがですか？とても上品でオシャレに着こなせるアイテムですよ。この機会にいかがでしょうか？素材:マーモットサイズ:127×15cm付属品:ロエベ純正BOX素材···リアルファーカラー···ブラウン柄・デザイン···無地直接BOXにプチプチを巻いて発送致します。※必ずプロフィール欄をご一読頂きますようお願い申し上げます。
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