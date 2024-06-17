LOUIS VUITTON 長財布

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革LOUISVUITTONの長財布です。高級感のあるブラックで傷汚れ0の新品未使用です。箱に少し傷がありますので神経質の方はお控えください。#LOUISVUITTON#ルイ・ヴィトン#長財布#ブラック#本革
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