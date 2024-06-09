希少 未使用 非売品 THE CLASSICS SAMPLE 58cm キャップ

未使用THECLASSICSbyYUPPONGネイティブ柄/日本限定/非売品/SAMPLEサイズ58cm（調整可能/写真9枚目参照）写真8枚目のエアークッション材を中に入れたままOPP袋に入れます。上から気泡緩衝材を巻いて、らくらくメルカリ便60〜80サイズにて発送予定です。個人宅にて保管中のため現状販売となります。ご理解いただける方のみ、お手続きをお願い致します。お気軽にご質問いただいても構いませんが、こちらが回答させていただいてもお返事をいただけない場合が頻繁に御座います。良い気持ちは致しませんので、該当される方とのお取引は今後もご遠慮致します。#CLASSICS#YUPOONG#NEWERA#ニューエラ#キャップ#帽子#58cm#ネイティブ柄#キリム柄#JapanLimited#日本限定#非売品#SAMPLE#サンプル#レア#希少#アウトドア#レジャー#キャンプ#Coleman#Columbia#THENORTHFACE#BBQ#mimosa希少品完売品販売中



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