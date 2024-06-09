LOUISVUITTON 549Hダミエグラフィット ラウンドファスナー長財布

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#♡Hana♡ブランド専門店の商品こちらへ詳細写真の追加ご希望の方は是非コメントください！限定品・超人気・国内完売の豊富な品揃え！ご覧いただきありがとうございます！他のサイトにも出品してますので急に売り切れになる場合があります。購入する前に必ずコメントください。◆商品詳細◆【ブランド品】ルイヴィトン【商品名】ダミエ・グラフィットジッピー【素材】レザー【型番】N41503【サイズ】約13cmx22cmx4.5cm【カラー】ブラウン【仕様】カードスロット16札入れ3スマートフォン入れ1ポケット2小銭入れ・コインケース1【付属品】なし【商品状態】極美品なので、目立った傷・破れなどがございません。※画像をご確認の上ご購入ください。※購入後キャンセル不可です。画像をご確認の上ご購入ください。■購入元鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい！他のサイトにも出品してますので急に売り切れになる場合があります。プロフィールを読んでいただけると幸いです。店頭では出さないレアな物を出品致します！海外出張が多いため、発送までしばらく時間がかかります。ご理解ほど宜しくお願い致します。