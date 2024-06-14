【CAT】キャタピラー　トラッカーキャップ

未使用品/デッドストックVintage希少レア デニムキャップCATCaterpillarMADEINU.S.A.※デニムがとてもかっこいいです！！未使用品ですが、保管を経た古い品にになります。新品状態からは見劣りします。予めご了承下さい。細かな事が気になる方、神経質な方のお買い求めはお控え下さい。#DEADSTOCK#OLDオールド#ヴィンテージ#ビンテージ#oldschool#street#skate#surf#culture#music#hiphop#ワーク#キャタピラー#USA製#US古着#アメカジ#トラッカーキャップ



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