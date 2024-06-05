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NEW ERA エンゼルス　シティコネクト　大谷キャップ　新品未使用　新品未使用
商品番号 R41942614701
商品名

NEW ERA エンゼルス　シティコネクト　大谷キャップ　新品未使用　新品未使用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,834 円
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商品詳細

チームストアで購入しました。サイズフリーサイズです！！●MLBCityConnectSeriesとは、球団・街・ファンの関係を目に見える形で表現したアイテム●オオタニサンも着用した際は絶好調のこちらエンジェルスのデザインは、南カリフォルニアのビーチとサーフカルチャーをフィーチャー。●エンジェルスの赤にビーチの砂をイメージしたクリーム色のカラーを加えた配色。●スナップバックで調節可能なタイプになりますのでサイズ調節が出来る！　●NewEraRed2022CityConnectAdjustableHatとなります。＊新品未使用大谷翔平
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