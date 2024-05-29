【新品】WILDSWANS ワイルドスワンズ BYRNE バーン ダークブラン

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商品詳細
WILDSWANSの三つ折り財布、BYRNEです。素材はイングリッシュブライドルレザー型押しタイプです。傷が目立ちにくいです。カラー ダークブラウン■モデル：BYRNE■ブランド：WILDSWANS■カラー：ダークブラウン■素材：イングリッシュブライドルレザー■サイズ：H95mm×W140×D35mmカラー···ブラウン
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