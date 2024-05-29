インディアンス・ガーディアンス CAPセット

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ご覧頂きありがとうございます。NEWERAニューエラインディアンス・ガーディアンスホームロードオーセンティックキャップになります。＊サイズ：全て75/8(60.6cm)全部試着程度のCAPです。ツバに貼ってあるシールは日焼け跡が嫌で剥がしました。ケースに入れ保管していたので、色あせ等は無いです。NC・NRでお願いします。ご理解頂ける方、よろしくお願いします。・プロフィールを一読して下さい。