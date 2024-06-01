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- Maison Kitsune Tシャツ4枚詰め合わせ
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商品詳細
MaisonKitsuneTシャツ4枚詰め合わせメゾンキツネ代官山か青山かZOZOで購入ボーダーのみフランスの公式サイトで購入タイプの違う4種類を詰め合わせ目に見える大きな汚れや破れはありません。サイズが合わなくなったのでまとめて出品。使用回数は数えてないので古着と思っていただければ。使用感は多少ありますのでUSEDにご理解のある方のみご購入いただきますよう、よろしくお願いします。ユニセックスで使えると思いますが、サイズは平置き実寸を参考にしてください。多少の誤差はお許しください。＜購入が新しい順に記載＞★白サイズS身幅50cm着丈64cm胸ポケット・トリコロールパッチ使いやすい★グレーサイズS身幅50cm着丈64cmフォックスヘッドパッチパッチがかわいい★ネイビーサイズS身幅49cm着丈64cmロゴプリント(レモンイエロー)定番のロゴ★ボーダーサイズM身幅49cm着丈56.5cm胸ポケット・ロゴプリント(白)ネックが広めですプリントはいずれもワレかコスレがありますが、剥がれてはないです。古着っぽくなってきて個人的にはいい感じだと思いますが、画像でよくご確認ください。ホームクリーニング自宅保管・ペットなし・喫煙者なし
http://narcologia.ru/goods/update943695.html
http://narcologia.ru/goods/plaque180607.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming18692.html
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