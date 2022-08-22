STUSSY × NIKE コラボ Tシャツ

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商品詳細
STUSSY×NIKEコラボTシャツStussy×NikeSS8BallT-ShirtWhiteステューシー×ナイキSS8ボールTシャツサイズXLXL＝約57cm×73cm×57cm×23cm未使用品になります。今からオンシーズンの為、お早めにご検討下さいませ。是非この機会にいかがでしょうか。即購入OKです。よろしくお願い致します。※並行輸入品(海外正規品)の為、国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さなどがある場合がございます。細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。発送の際は、折り畳んで発送致しますので多少の折りたたみシワ等ご了承下さい。
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