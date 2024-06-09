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必見　RYOJI MATSUOKA M 50 リョウジ　マツオカクラシックギター
商品番号 R12991976616
商品名

必見　RYOJI MATSUOKA M 50 リョウジ　マツオカクラシックギター
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 10,074 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こんにちは#Smile15楽器倶楽部です。今回は卓越した技術RYOJIMATSUOKAクラシックギターになります。こちらのギターは国内生産モデルとなります。非常に弾きやすく音色も最高です。細かい小傷や使用感はありますがまだまだ十分にお使い頂けます。長期保管していたので、気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。トップ　スプルースサイド•バッグ　ローズウッド指板　エボニーナット幅　51.2㎜弦長　650㎜フレット残り8.9割ネックほぼストレート●ハードケース付きハードケースはあくまでギターの付属品ですのでコンディションはまり期待しないで下さい。卓越した技術で作られた松岡良治のギターは如何でしょうか。この機会に是非ご検討下さい。#松岡良治#RYOJI#MATSUOKA#M50#クラシックギター
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