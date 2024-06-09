必見　RYOJI MATSUOKA M 50 リョウジ　マツオカクラシックギター

こんにちは#Smile15楽器倶楽部です。今回は卓越した技術RYOJIMATSUOKAクラシックギターになります。こちらのギターは国内生産モデルとなります。非常に弾きやすく音色も最高です。細かい小傷や使用感はありますがまだまだ十分にお使い頂けます。長期保管していたので、気になる方や神経質な方はご遠慮下さい。トップ スプルースサイド•バッグ ローズウッド指板 エボニーナット幅 51.2㎜弦長 650㎜フレット残り8.9割ネックほぼストレート●ハードケース付きハードケースはあくまでギターの付属品ですのでコンディションはまり期待しないで下さい。卓越した技術で作られた松岡良治のギターは如何でしょうか。この機会に是非ご検討下さい。#松岡良治#RYOJI#MATSUOKA#M50#クラシックギター



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