ミチコロンドン ジーンズ　本革レザーベルト　ブラック　レア品　美品

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商品詳細
ミチコロンドンジーンズのブラックの本革レザーベルトになります。多少の擦れなどはありますがほとんど使っておりませんで保管していましたのでまだまだお使い頂けます。サイズは全長バックルの端から113cmになります。穴は5個ありますので調整できます。ベルト本体も切って長さも調整ができます。状態もまだまだ良いですしお安く出品しています。かなりお安く出していますので早い者勝ちになります。素材···本革カラー···ブラック
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