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ミチコロンドン ジーンズ　本革レザーベルト　ブラック　レア品　美品
商品番号 E13797353728
商品名

ミチコロンドン ジーンズ　本革レザーベルト　ブラック　レア品　美品
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミチコロンドンジーンズのブラックの本革レザーベルトになります。多少の擦れなどはありますがほとんど使っておりませんで保管していましたのでまだまだお使い頂けます。サイズは全長バックルの端から113cmになります。穴は5個ありますので調整できます。ベルト本体も切って長さも調整ができます。状態もまだまだ良いですしお安く出品しています。かなりお安く出していますので早い者勝ちになります。素材···本革カラー···ブラック
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