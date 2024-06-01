FOG essentials 新品　キャップ

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英国の百貨店で購入しました。ウールが使用されているメッシュキャップです。【商品名】FEAROFGODESSENTIALS×NewEraEHATESSENTIALSxNewErawool-blendbaseballcapFOG【状態】新品・未使用【カラー】クリーム【サイズ】フリー(高さ12頭周り52〜63つば7)【ESSENTIALS】アメリカで人気のセレクトショップPacSun(パクサン)にて独占販売していた\"F.O.G(FEAROFGODのセカンドライン)\"の後継ブランドとして誕生した、ディフュージョンライン\"Essentials(エッセンシャルズ)\"。ブランド名である『ESSENTIAL』という英単語は日本語で『必須』という意味になり、その名の通りコレクションには日々の着こなしに必要不可欠な定番アイテムの数々が揃う。また、メインブランドの特徴であるシンプルなデザインと緩やかなフォルムは同様なのにも関わらず、購入しやすい価格帯であることが人気の要因。さらに海外セレブなどの愛用がブランドの知名度を一気に広げることとなった。\"FearofGod(フィアオブゴッド)\"の\"JerryLorenzo(ジェリー・ロレンゾ)\"の哲学を感じられるハイエンドなコレクションを、ぜひこの機会に。