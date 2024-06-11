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TFW49 サファリハット
商品番号 B77132179787
商品名

TFW49 サファリハット
ブランド名 ティーエフダブリューフォーティーナイン
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TFW49サファリハット素材:ナイロン100%カラー:チャコールSize:OneSizeテフロン加工のナイロン生地を使用し、撥水性や耐久性に優れたアウトドアシーンをアクティブにそして快適に楽しめるのが魅力。ストラップは取り外し可能で、スピンドルで着用感の微調整も可能となっております。新品、タグ付き
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