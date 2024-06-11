沖縄三線 両面本皮一枚張り 初心者〜中級者向けセット、琉球三味線

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沖縄三線両面本皮一枚張り初心者〜中級者向けセット、中古琉球三味線棹は捻れもなく良い状態です。ポジションマークも付いています。蛇皮は両面本皮一枚張りで、緩めに張られているので民謡にオススメです。本皮一枚貼りの音の余韻をお楽しみ下さい。使用に伴うスレや小キズはありますが、全体的にバランスもよく、かなり綺麗な状態と思います。写真に写っている物が全てです。【棹型】真壁型【棹材】南洋白木【棹長】78.5cm【棹重量】492g（カラクイ、弦、糸掛け含む）【胴皮】両面本皮一枚張り【本体重量】1,239g ※素人採寸の為、誤差はご了承下さい。【その他付属品】竹ウマ×1、消音ウマ×1、ピック×2、チューナー×1、替え弦×1、小爪×1、大爪×1、三線調弦表×1、三線きっかけ講座本、DVD（未開封）、ハードケース※中古品にご理解頂ける方のみ購入お願い致します。※状態は写真にてご確認下さい。※返品は対応不可となります。※神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控え下さい。種類...その他