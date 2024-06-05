TIMEX タイメックス MARATHONマラソン 腕時計 TW5M22200

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商品詳細
新品未使用品になります。箱に痛みがある為ご理解頂けた方のみご購入お願い致します。保管時に万が一汚れなどありましたら、申し訳ありません。送る時は箱は畳んでおくります。商品説明タイメックスマラソンコレクションは、ストップウォッチやアラームなど、アクティブなライフスタイルに対応するために必要なすべての機能を備えています。スタイルと耐久性を兼ね備え、仕事からトレーニングまで幅広く対応します。・マットなグリーンとブラックがスタイリッシュなデジタルウォッチ。・機能クォーツストップウォッチカレンダーアラームインディグロ(R)ナイトライト30M/3気圧防水留め具：尾錠式ケース直径：約49mm厚 み ：約16mmバンド幅 ：約21mm腕回り ：最大約19cm重 さ ：約64g
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