ISAMU KATAYAMA BACKLASH クロコミニ財布

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ISAMUKATAYAMABACKLASHクロコミニ財布定価 66000円ネットで購入しました素材：外側クロコダイル内側イタリアンオイルバケッタ(牛革)製造国：日本サイズ：縦幅9.5c.m.横幅10cm厚み1.5cm色：スミクロコを使用したミニウォレット。パンツのポケットはもちろん、スーツの内ポケットなどにも収まるサイズ感で、使い勝手がいいです。経年で色味が濃くなる墨染めクロコです。買ってウォレットチェーンにつけて、自宅で合わせていましたが、外で使う機会がないので出品します。ほぼ使用ないですが、角は少し白くみえますので、写真をご確認ください。箱はないです。自宅管理のため神経質な方はご遠慮ください。