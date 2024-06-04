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ISAMU KATAYAMA BACKLASH クロコミニ財布
商品番号 I20026477947
商品名

ISAMU KATAYAMA BACKLASH クロコミニ財布
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 17,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ISAMUKATAYAMABACKLASHクロコミニ財布定価　66000円ネットで購入しました素材：外側クロコダイル内側イタリアンオイルバケッタ(牛革)製造国：日本サイズ：縦幅9.5c.m.横幅10cm厚み1.5cm色：スミクロコを使用したミニウォレット。パンツのポケットはもちろん、スーツの内ポケットなどにも収まるサイズ感で、使い勝手がいいです。経年で色味が濃くなる墨染めクロコです。買ってウォレットチェーンにつけて、自宅で合わせていましたが、外で使う機会がないので出品します。ほぼ使用ないですが、角は少し白くみえますので、写真をご確認ください。箱はないです。自宅管理のため神経質な方はご遠慮ください。
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