極美品✨MAISON KITSUNE 3つ折り財布 コンパクトウォレット ロゴ

○アイテムMAISONKITSUNEメゾンキツネ 3つ折り財布 ウォレットウルトラコンパクトウォレットトリコロールフォックス ロゴ付属品完備 黒 ブラック レザー大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)で購入したものなので正規品です。○付属品箱 ギャランティカード○サイズタテ8cmヨコ9.5cm平置き実寸。素人採寸のため若干の誤差はお許しください。○状態目立った傷や汚れ等もない為まだまだ長くご使用いただけるかと思います。極美品○カラー黒ブラック※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材本体： 牛革裏側： コットン100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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