69個限定 VERDE×Suns B Blank × OZworld キャップ

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2019年6月9日 「OZworld」開幕 出会い→発売前→１〜３曲目紹介 2019年6月9日 「OZworld」開幕 出会い→発売前→１〜３曲目紹介

69個限定VERDE×SunsBBlank×OZworld白龍MESHAROMACAP(メッシュアロマキャップ)OZworld1stAlbumリリース記念１つ１つの言葉を大切にするOZworldの楽曲のように全ての素材や、デザイン、仲間・地元・文化、１つ１つにこだわり抜いたCAP。Body:VERDE全国の限られたセレクトショップで販売されOZworldが出場した第10回高校生ラップ選手権の衣装としてもHATを着用。PRODUCE:SunsBBlankOZworldOfficialWebsite運営や、OZworldと様々なコラボをしてきた盟友ブランド。白龍CAPの企画・制作の全工程を担当。DESIGNED:OZworlda.k.aR'kuma「あさがたのミートパスタ教」MVや、OZworld出身地「嘉手納」に古くから伝わる民話「ムルチ伝説」に登場する白龍を前面に刺繍で表現。嘉手納町連合青年会の演舞でも残る白龍を、OZworldが刺繍用にデザインを描き、地元への愛とリスペクトを表している。背面には、宇宙、エイリアンを連想させるOZworldの世界観を紫のメッシュ素材と、黄緑のバンドで表現し、メッシュ素材とジャージ素材を使用しツバには高級感のあるPUレザーを使用したモデル。昔こちらで購入させていただきましたが、もったいなくて着用できなかったので出品させていただきます。無理に売却するつもりはないので非常識な値下げコメントはご遠慮ください。突然出品を取り消す場合もございますが、ご了承ください。ラッパーラップヒップホップhiphopOZworlda.k.aR'kumaozworldオズワルドレオクマ朝方のミートパスタ教窪塚洋介卍LINErapmaderapmadeラップメイドラップリマンo.z.y.k.i.xsilentkillajointMCTYSONOZworldhideyoshiMONYHORSEKOHHDogsSEEDA¥ellowBucksTohji釈迦坊主朝方のミートパスタ教ゆるふわギャングpopyourspopyoursポップユアーズSUNNOKUNI