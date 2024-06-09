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商品詳細
宇野昌磨選手のサイン平昌オリンピック 銀メダルに輝いた年です！額縁に入れて、飾っておりました。どなたか大切にしてくださる方にお譲りします。⭐︎即購入OＫです♪ジャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···色紙サイン有無···有り性別···男
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