Supreme Stone Island Lamy 6-Panel Cap уу

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#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeStoneIslandLamy6-PanelCapシュプリームストーンアイランドラミー6パネルキャップSupremeオリジナルのフラワーモチーフをデジタルプリントで施し、ポリウレタンフィルムでラミネートした超軽量のナイロン生地StoneIslandLamyCoverで仕上げたキャップです。フロントには\"STONEISLAND\"のパッチロゴ、バックには\"SUPREME\"の刺繍が施されています。サイズ調整可能なバックストラップにはメタル製の留め具が付いており、\"STONEISLAND\"のロゴがあしらわれています。カラー：Copper/カッパーシーズン：2017fw生産国：アメリカ新品未使用ですが生産から年月が経過していますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポスを予定しております。