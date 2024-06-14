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LOUIS VUITTONルイヴィトン NIGO ポルトフォイユブラザ
商品番号 D52329348838
商品名

LOUIS VUITTONルイヴィトン NIGO ポルトフォイユブラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まさかの高騰型番N60393製造番号RA4230擦れや型崩れ、小銭入れ汚れや金具傷など使用感強いです。ロゴ上に消えかけのイニシャル「Y.Y」と入ってます。
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