ルイヴィトン　ダミエ　グラフィット　マルコ折り財布　　美品

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カラー···グレーご覧頂きましてありがとうございます。ルイヴィトンダミエグラフィットマルコ折り財布でございます。大きな傷や角スレ、札入れや小銭入れの剥がれ等はありません。商品の状態は写真でご確認ください。写真10枚目の部分が少しだけヨレがありますが、使用する分には問題ございません。サイズ縦10.5cm横10.5cmカード入れ×4フリーポケット×1小銭入れ×1札入れ×2シリアルナンバーCA1182福岡大丸店での購入あくまでも中古品ですのでご理解の程宜しくお願い致します。