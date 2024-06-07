エルメス ロカバール エトリヴィエール ベルト 編み込み ワックスコットン　新品

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商品詳細
◆2023年、エルメス直営店にて購入の本物です。※画像9.10枚目はエルメス公式ホームページより◆品名 ROCABARMIXTEII ロカバール エトリヴィエール ベルト◆ベルトの色マリン／ルージュ◆ベルトのサイズ:90 ※お好みの場所で留めることが出来ます。◆幅 32㎜◆刻印 Y◆状態新品◆品番 H800527EKS7090◆エルメス直営店購入の本物及び新品です。4di
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