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✨極美品✨　ブルックスブラザーズ　ネクタイ　ストライプ　光沢
商品番号 A53301985902
商品名

✨極美品✨　ブルックスブラザーズ　ネクタイ　ストライプ　光沢
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨古物商許可証取得済み✨⭐ご覧いただきありがとうございます⭐宜しければ、プロフィールも併せてご覧くださいませ(^^)▶全国送料無料！▶無言即購入OK！✨お得情報✨☆フォロー割引☆表示価格より【5%OFF】→リピーターの方は【10％OFF】にアップグレード！⭐️商品詳細⭐️☑️ブランドBrooksBrothersブルックスブラザーズ☑️デザインストライプレジメンタルストライプマルチストライプ光沢ジャカード刺繍☑️素材シルク100％☑️サイズ大剣先/9.1cm小剣先/4.2cm※平置き実寸、自身で採寸しているため、若干の誤差はご了承ください。着画はお断り致します。☑️カラーネイビー水色パープル☑️コンディション：◆極美品◆※プロフィールにてご確認くださいませ。入念にチェックしておりますが、素人検品の為、目立たない傷や汚れを見落とす場合がございます。あくまで中古品としてご理解くださいませ。⭐️仕入れ先について⭐️販売しているブランド商品は、専門家による真贋鑑定済みの正規品です。AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで仕入しています。主な仕入先：EcoRing、JBAオークション、AUCNET、ヤフオク、フリマなどご不明な点や割引希望などございましたらお気軽にコメントくださいませ。#アルボラリスがお勧めするネクタイはこちら【参考キーワード】ネクタイブランドインスタ新卒スーツメンズ父の日誕生日プレゼント結婚式成人式二次会2次会パーティビジネスハイブランドブランド入学式卒業式入学卒業人気レアモデルレアロゴマニア冠婚葬祭
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