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00s☆US【ハーレーダビッドソン】ピエロ Tシャツ メンズ4XL
商品番号 B24429300799
商品名

00s☆US【ハーレーダビッドソン】ピエロ Tシャツ メンズ4XL
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 4,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着を中心に販売しております。☆フォロー割引も❗️（詳細はプロフィール、下記に記載）他にも様々なアイテムを出品しております♪→#古着屋monet（古着屋モネ)→#monet_Tshirt（Tシャツ)00s☆US古着☆vintage【HARLEYDAVIDSONハーレーダビッドソン】ピエロ両面プリント半袖Tシャツメンズ4XL人気のピエロのビッグプリントにかすれたイーグルプリント入りのハーレーTシャツ☆すその破れなどダメージもかっこいい！4XL程のビッグサイズです！———————————————【サイズ】メンズ4XL程【カラー】ブラック【詳細サイズ】肩幅:約74cm身幅:約75cm着丈:約83cm袖丈:約24cm※素人採寸なので参考程度にお願い致します。【コンディション】・クリーニング済み。・色のかすれ、裾に破れなどダメージがあります。———————————————★コメントなしの即決OKです。★質問があればお気軽にコメントを♪★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。———————————————☆お得な【フォロー割引】しております☆●10,000円以上→300円引き●5,000円以上→200円引き●2,000円以上→100円引きぜひご利用ください♪※購入前にコメント欄でフォローしていることをお知らせください！※購入後は割引できませんので、ご了承下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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