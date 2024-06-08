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ナイキ　NIKE　Hoop Heroes　90s　キャップ　スナップバック　レア
商品番号 H25631970416
商品名

ナイキ　NIKE　Hoop Heroes　90s　キャップ　スナップバック　レア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 6,255 円
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商品詳細

【ブランドアイテム】NIKE　HoopHeroesマルチカラー　ヴィンテージ　スナップバック　キャップ【サイズ】フリーサイズ【状態】汚れや傷ありません。【カラー】マルチカラー【年代】1990s【素材】100％コットン【詳細】90年代　希少　NIKE　HoopHeroes　vintage　snapbackです。ジョーダンや、ピッペンなどのTシャツも発売されている　レアシリーズのキャップになります。マルチカラー、刺繍デザイン、ロゴの配置など、素晴らしいと思います。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。
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