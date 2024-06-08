ナイキ　NIKE　Hoop Heroes　90s　キャップ　スナップバック　レア

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商品詳細
【ブランドアイテム】NIKE HoopHeroesマルチカラー ヴィンテージ スナップバック キャップ【サイズ】フリーサイズ【状態】汚れや傷ありません。【カラー】マルチカラー【年代】1990s【素材】100％コットン【詳細】90年代 希少 NIKE HoopHeroes vintage snapbackです。ジョーダンや、ピッペンなどのTシャツも発売されている レアシリーズのキャップになります。マルチカラー、刺繍デザイン、ロゴの配置など、素晴らしいと思います。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。
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