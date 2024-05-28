Multi Key Wallet Vol.2（ETOPE/グレージュ）

【Brand】BanDenaPart/バンデナパート【Design】キーケースと財布を合体させたキャッシュレス時代に特化したMultiKeyWalletのアップデートモデルとして収納容量を増やして登場した「MultiKeyWalletVol.2VeauEpsom」最小限の物だけを持ち歩けるように設計され、不意の現金支払いにも対応する機能はそのままに、従来のモデルと異なり、カード入れ、札入れ、小銭入れの場所を決めず、容量のあるポケットを3つ装備しており、カードと鍵だけ入れて使ったり、使う人の用途に合わせて自由に変化可能に致しました。また、リングカラビナが装備されているので、カバンの持ち手やパンツのベルトループに付けて持ち歩け、カバンの中から探す手間を省けるようになっています。素材は、世界トップのスーパーメゾンブランド「HERMES」で採用されているヴォーエプソンを使用しており、カーフならではの緻密な繊維とハリのあるフォーマルな型押しが特徴。スナップボタンには、高級メゾンでも使用されるイタリア産のプリムホックを採用しています。※一番最後の画像のストラップは別売りになります。UtilityStrap¥4,400税込メルカリ内で販売中です。【容量】カード3枚〜10枚鍵通常鍵２本札４つ折りまたは２つ折りで5枚〜7枚小銭15枚〜20枚【Size】横10cm×縦6cm×厚み1.4cm【Material】牛革※ハンドメイド作品の為、多少の誤差はご了承ください。HENDERSCHEMEエンダースキーマneonsignネオンサインunusedアンユーズドITTIイッチdairikuダイリクunfilアンフィルcomoliコモリauraleeオーラリーneedlesニードルスkolorカラーdulcamalaドゥルカマラsteinシュタイン#batoner#バトナー#kaptainsunshine#キャプテンサンシャイン#Sasquatchfabrix#サスクワッチファブリックス#graphpaper#グラフペッパーbeautifulpeopleビューティフルピープル財布形...二つ折り



Multi Key Wallet Vol.2 Veau Epsom その他ミニ財布・コンパクト財布 ...



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