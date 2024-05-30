NEW ERA OVO MLB トロントブルージェイズ 7 5/8

NEWERA59FIFTYOVO（October'sVeryOwn）MLBトロント・ブルージェイズ75/8未使用あくまでも一度人の手に渡ったお品物になります。クオリティを気にされる方、神経質の方のご購入はお控えください。すり替え防止の為購入後の対応は致しかねます。他でも出品中の為、急に出品を取り止め場合がございます。スムーズなお支払い、取引が可能な方のみ、お取引をお願いいたします。上記について了承して頂いた上で購入お願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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