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NEW ERA OVO MLB トロントブルージェイズ 7 5/8
商品番号 B28998923874
商品名

NEW ERA OVO MLB トロントブルージェイズ 7 5/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA59FIFTYOVO（October'sVeryOwn）MLBトロント・ブルージェイズ75/8未使用あくまでも一度人の手に渡ったお品物になります。クオリティを気にされる方、神経質の方のご購入はお控えください。すり替え防止の為購入後の対応は致しかねます。他でも出品中の為、急に出品を取り止め場合がございます。スムーズなお支払い、取引が可能な方のみ、お取引をお願いいたします。上記について了承して頂いた上で購入お願い致します。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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