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tenderloin✖️porter サスペンダー
商品番号 P70717911486
商品名

tenderloin✖️porter サスペンダー
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウンテンダーロインとポーターのサスペンダーです。私が出品中のt-hooverと一緒に使用しておりました。元からビンテージ加工がしてありますので多少の毛羽立ちはありますが、大切に保管していた為レザー部は綺麗な状態です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/contemplate414077.html
http://narcologia.ru/goods/peroration298815.html
http://narcologia.ru/goods/assessor310903.html

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テンダーロイン×ポーター サスペンダー TENDERLOIN × PORTER-

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テンダーロイン×ポーター サスペンダー TENDERLOIN × PORTER-

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TENDERLOIN × PORTER T-SUSPENDERS サスペンダー-

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訳あり】 TENDERLOIN テンダーロイン ポーター サスペンダー Porter ...

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