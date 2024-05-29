tenderloin✖️porter サスペンダー

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商品詳細
カラー···ブラウンテンダーロインとポーターのサスペンダーです。私が出品中のt-hooverと一緒に使用しておりました。元からビンテージ加工がしてありますので多少の毛羽立ちはありますが、大切に保管していた為レザー部は綺麗な状態です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/contemplate414077.html
http://narcologia.ru/goods/peroration298815.html
http://narcologia.ru/goods/assessor310903.html
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