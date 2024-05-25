JORDAN ジョーダン/ キャップ 帽子 黒 赤 ストライプ 刺繍

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商品詳細
JORDANジョーダンキャップ帽子黒赤刺繍71/8サイズ内周約57.5cmツバの長さ約6.8cm未使用品ではないので多少の使用感はありますが問題なく使用出来ます。ネコポスが宅急便コンパクトで発送しますので届いたら形を整えて下さい。6
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