H642② DOLCE\u0026GABBANA ドルガバ レザー ベルト メンズ

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H642②本革DOLCE\u0026GABBANAドルチェ＆ガッバーナドルガバレザーベルト型押し総ロゴロゴ型押しメンズカラー···ブラウン素材···本革ご覧頂きありがとうございます。《ブランド》DOLCE\u0026GABBANA《カラー》茶系幅約4cm全長約109.5cmバックル込み5ホール※素人による平置きでの実寸採寸(cm)のため多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。《状態》レザーの使用感、擦れや汚れが多少あります。バックル部分はヴィンテージ加工がしてあります。《ランク》B【S】新品・未使用【SA】新品に近い状態【A】使用感の少ない美品【AB】多少の使用感はあるが良品【B】使用感のある一般的な中古品【BC】多少のキズや汚れがある【C】目立つキズや汚れがある【D】ジャンクあくまで自宅保管の中古品になります。写真でしっかりと状態をご確認の上での入札よろしくお願い致します。中古にご理解頂ける方のみ、ご入札お願い致します。自己紹介文を必ず読んでください。