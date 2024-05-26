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新品　Y-3 ワイスリー 20周年 Tシャツ ブラック メンズL
商品番号 C25684111797
商品名

新品　Y-3 ワイスリー 20周年 Tシャツ ブラック メンズL
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Ｙ-3ワイスリーのTシャツです。海外通販の正規取扱店で購入した新品未使用品です。【商品紹介】Y-3誕生から20周年を記念して作られたショートスリーブTシャツになります。フロントにアイコンロゴを、バックにはadidas・YohjiYamamotoのロゴに加え、ブランドの理念でもあるフレーズを数字と共に刺繍で施しています。時代や流行に左右されず独自の世界観を貫くY-3のメッセージを込めた、アニバーサリーに相応しい1着となっています。【商品名】UCH1CMMRTVSSTEE【品番】HG8797【カラー】Black(ブラック)【素材】本体：綿100%リブ部分：綿96%,ポリウレタン4%【製造国】MadeinThailand【サイズ詳細】Lサイズ【実寸】肩幅47cm袖丈30cm身幅60cm着丈76cmY-3ワイスリー20周年バックロゴ刺繍TシャツHG8797半袖TシャツメンズADIDASYOHJIYAMAMOTO
http://narcologia.ru/goods/update665895.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome508243.html
http://narcologia.ru/goods/flight167228.html

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