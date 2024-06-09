マクロスΔワルキューレ NEW ERA キャップ カナメ

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商品詳細
カラー···ブラック×イエローマクロスΔデルタワルキューレNEWERAキャップ カナメモデル公式通販限定で再販もされていない珍しいモデルになります。公式通販で購入後、数回着用してましたが着用後毎回メンテ（キャップの清掃\u0026消臭\u0026抗菌）しておりました。目立った汚れや痛みはありませんが、あくまでも中古品ですのでご理解のほどお願い致します。状態は画像にてご確認ください。発送はビニール袋に入れダンボールにて発送いたします。
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