クロコダイル 大容量 長財布 カード２１枚 鰐 ワニ ブラック 黒 証明付

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ご覧頂きありがとうございます。※フォロー割、まとめ割致します。お気軽にコメント下さい♪※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【高級素材クロコダイルレザー】高級クロコダイル素材を使用した大容量の長財布です。革はタイ産のシャムワニを使用し腹部の部分を使用しております。腹部の革は背ワニに比べ派手さもなくビジネスからカジュアルシーンでもお使いいただけます。【抜群の収納力】内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて使いやすいです。ギャルソンタイプで中身が見やすく収納力が抜群です。【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。■サイズ（外寸）縦：約１１．５ｃｍ横：約２１．５ｃｍマチ：約３．０ｃｍ■スペックカードポケット×21札入れポケット×２フリーポケット×2小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革シャムワニ内装革／牛革、ナイロン■カラーブラック■付属品CITESコピー■発送について全国送料無料クロネコヤマト宅急便コンパクトにて発送。※こちらの商品は１点１点模様の異なる商品です。商品は画像の物を送りますのでご安心を。【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#センターカット#レザー#ワニ#大容量#財布#メンズ財布#YKK