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★Aria Pro 2★ジャパンビンテージ SB-80R エレキベース
商品番号 I33221296531
商品名

★Aria Pro 2★ジャパンビンテージ SB-80R エレキベース
ブランド名 アリア
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1981or1982年製のAriaPro2マツモク製Japanビンテージエレキベースの出品です。中古にて購入し、ほぼ保管のみでした。この年式のジャパンビンテージはとても作りが良い印象です。おそらくSB-80Rと思われますが、それをベースにカスタムされたベースもしれません。中古で購入したため詳細は分かりかねます。あのbartolini(バルトリーニ)ピックアップが2つついており迫力のサウンドを引き出します。(2枚目の写真をご確認ください)年代物ゆえにフレットはやや減っておりますがほぼ大きな傷もなくまだまだ利用可能です。かなりレアものと思っており、手放すのは惜しいのですが、諸事情により出品します。ギグケースに入れて発送します。#種類···エレキベース#シリーズ···AriaProII#bartolini#バルトリーニ#ジャパンビンテージ#マツモク
http://narcologia.ru/goods/Persia927988.html
http://narcologia.ru/goods/message871827.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly142084.html
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