HERMES メンズベルト　黒

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ご覧いただきありがとうございます。HERMESメンズベルト/90サイズ最終値下！平置き状態1番奥の穴まで 87.5cm真ん中の穴まで 90cm最大 92.5cm素人採寸の為誤差はご了承下さい。新品、未使用ですが、裏側に少し汚れがあります。表は傷汚れありません。状態は写真でご確認ください。袋など付属品はありません。自宅保管にご理解いただける方、宜しくお願いいたします。素材···本革カラー···ブラック