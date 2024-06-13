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ジョンローレンスサリバン　ロングベルト　エヌハリウッド　ブルゾン　デニム　コート
商品番号 P50735409730
商品名

ジョンローレンスサリバン　ロングベルト　エヌハリウッド　ブルゾン　デニム　コート
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最初に購入コメント頂いた方には現在の価格より10%割引させて頂きます。JOHNLAWRENCESULLIVANのベルトです。色ブラック。長めの作りで垂らして使用するベルトになります。僅かにバックルの部分の糸がほつれていますがまだまだ使っていただけます。3枚目の写真、ジョンローレンスサリバンの刻印が消え掛かっており写真では分かりづらいですが、現物ではギリギリ読み取れます。ベルトの長さは約130センチ程度で1番小さい穴は80センチの位置にあります。宜しくお願い致します。素材···本革
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