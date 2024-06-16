【美品】HERMES メンズ　Hロゴ　総柄　ネクタイ　綺麗　ビジネス　小物　総柄

ご覧いただきありがとうございます！【美品】HERMESメンズ ネクタイ ビジネス 小物 総柄 シルク【ブランド】HERMES【生産国】フランス【素材】シルク100%【カラー】水色【状態】目立った傷や汚れなどなく使用感も少ない美品です。まだまだ長く使用頂けます。【サイズ】大剣幅：8.5センチ全長：150センチ【その他】スーツ・ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。



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