【Champion】ヴィンテージ フットボールシャツ Tシャツ トリコタグ

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■アイテムTシャツ■ブランドChampion(チャンピオン)■カラーグリーン■サイズ表記L※若干の誤差はご了承ください■素材コットン100%1980年代のチャンピオンのフットボールシャツでプリント部分に若干ヒビはあるものの古着としてのいい雰囲気は出ており、そのほか目立つ汚れやキズもなくコンディションは良好でおすすめの１枚ですヴィンテージ商品なので相応の使用感がございますが古着として良い味わいかと思いますので写真にて全体の雰囲気をご確認くださいカメラに写りきらない小さなシミや汚れ、色あせや毛玉など気が付けない点もあるかと思いますので気になる方は購入をお控えくださいUSEDヴィンテージ品にご理解のある方のみ宜しくお願いします当店はこんなものを探している方にオススメですヴィンテージ古着/70s古着/80s古着/90s古着/アメカジ古着/ラルフローレン/ブルックスブラザーズ/ナイキ/アディダス/スウィングトップ/ナイロンジャケット/スウェット/パーカー/ジップアップパーカー等他にも出品しておりますので是非ご覧ください↓↓↓↓↓↓#funnyfool#funnyfoolTシャツ#funnyfoolヴィンテージ#funnyfool80sRE68077