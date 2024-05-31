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商品詳細
中古です。約20年前に原宿のインディアンジュエリーのお店で購入したバングルです。当時、相当高い買い物でしたが思い切って買いました。購入してから2，3年は愛用していましたが、いまは着用する機会がないので、気に入っていただけた方にお譲りします。裏側にマークが付いていますが、作者がどなたかは分かりません。購入から年数が経っていますので、傷あります。ご理解いただける方のみお願いいたします。いまのところお値下げは考えておりません。#インディアンジュエリー#ホピ族#バングル
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http://narcologia.ru/goods/ordering42179.html
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
http://narcologia.ru/goods/composite381854.html
http://narcologia.ru/goods/peroration590915.html
http://narcologia.ru/goods/ordering42179.html
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル
インディアンジュエリーホピ族バングル