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インディアンジュエリーホピ族バングル
商品番号 A98038262224
商品名

インディアンジュエリーホピ族バングル
ブランド名 ホピジュエリー
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古です。約20年前に原宿のインディアンジュエリーのお店で購入したバングルです。当時、相当高い買い物でしたが思い切って買いました。購入してから2，3年は愛用していましたが、いまは着用する機会がないので、気に入っていただけた方にお譲りします。裏側にマークが付いていますが、作者がどなたかは分かりません。購入から年数が経っていますので、傷あります。ご理解いただける方のみお願いいたします。いまのところお値下げは考えておりません。#インディアンジュエリー#ホピ族#バングル
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