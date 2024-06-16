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Dakota　ダコタ　財布　二つ折り財布　メンズ
商品番号 B88629744912
商品名

Dakota　ダコタ　財布　二つ折り財布　メンズ
ブランド名 ダコタ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★発送できない期間がある時にはプロフィールに記載しています★旦那用に購入使用するつもりでタグや付属品（箱など含め）も捨ててしまい現品のみですが１度も使う事なく保管していました柔らかく使いやすそうですが他の財布を購入していたので使っていただける方に(^.^)他にもスタディオクリップStadIoCLIPチチカカTITICACAローリーズファームLOWRYSFARMレトロガールRETROGIRLニコアンドnikoandアーニスurnisザラZARAジーユーGUアメリカンホリック等も出品しています
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