WILDSWANS ワイルドスワンズ ウイングス チョコ サドル 箱付き 財布 ...

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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革メーカー ワイルドスワンズ品名 ウイングス WINGS色 チョコ CHOCO数年前に公式オンラインショップで購入したものですが、買い替えに伴い、使わなくなったので出品します。大きな傷はありませんが、小傷はあります。中古品でありますのでご理解をの程、よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation65508.html
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