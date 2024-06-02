GOYARD/ゴヤール 長財布 ブラック系 メンズ

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商品詳細
【ブランド】GOYARD（ゴヤール）【アイテム】長財布【コンディション】ランク：B【カラー】茶x黒x白(総柄)【実寸(cm)】縦:約10cm,横:約20cm【付属品】箱【コメント】マティニョンGM擦れ、汚れがあります。【その他詳細】シーズン：春夏ポケット：ありカード入れ:8、札入れ:2、コインケース:1、その他ポケット:2開閉：ファスナー
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