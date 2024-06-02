kool クール vintage 90s ヴィンテージ 刺繍ロゴ キャップ

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商品詳細
カラーグリーン greenコンディションused,目立ったダメージございません。サイズ freeナイロン素材の刺繍ロゴ入りキャップです。クールらしいデザインが良いです。発送は畳んで行います。マルボロ、コカコーラ、マクドナルド、アップル、バドワイザー、ディズニー、モトローラ、IBM等のアメリカ企業系のヴィンテージ品がお好きな方にお勧めです。
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